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Что за ракету сбили россияне?

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В Московской области во время действия режима ракетной опасности во вторник, вероятно, была сбита украинская баллистическая ракета. По данным Z-канала «Военный осведомитель», один из прикрывающих небо над регионом зенитных комплексов С-300/400 атаковал цель «на большой высоте, нехарактерной для полета дрона или крылатой ракеты». Также на земле образовалась «большая воронка» от сбитого объекта.

Кадры с последствиями атаки, где видны дымовой шлейф в небе и столб дыма, предположительно, над местом падения снаряда, публиковал украинский канал Exilenova+. «Не исключено, что это мог быть перехват украинской баллистической ракеты», — отметил «Военный осведомитель».

На следующий день факт перехвата «оперативно-тактической ракеты большой дальности» подтвердило Минобороны РФ. Где именно сбили снаряд, не уточнялось. О том что это могло быть испытание Украиной собственной баллистической ракеты FP-9 от компании Fire Point, написали помимо «Военного осведомителя» Z-каналы «Пора домой», «Позывной OSETIN».

«Таких ракет Киеву никто не передавал и вряд ли бы передал. По крайней мере об этом ходили бы хотя бы слухи. Единственной ракетой, которой они могли ударить, является „разрабатываемая“ FP-9», — заявил «Белорусский силовик». «А нужно найти, где они все находятся, и уничтожить заранее, иначе будет не очень хорошо», — добавил «Позывной OSETIN».

Ранее Fire Point заявляла, что вскоре проведет летные испытания своей разработки FP-9. Как говорил в июне главный конструктор компании Денис Штилерман, ракету могут начать испытывать уже текущим летом или в начале осени по завершении работ над ее двигателем. По данным Fire Point, новая разработка предназначена для нанесения ударов в глубине российской территории на расстояние примерно 850 км.

Если сведения об использовании Киевом собственной баллистической ракеты подтвердятся, то этот запуск станет новым шагом в усилиях Украины по расширению возможностей для нанесения дальнобойных ударов. Благодаря высокой скорости полета баллистики у защищающейся стороны сокращается время для предупреждения, что затрудняет перехват снаряда средствами ПВО, отмечает Bloomberg.

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