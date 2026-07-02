«Хочу немного отдохнуть»: Симонян отказался от депутатства

Спикер парламента Армении Ален Симонян не возьмет депутатский мандат по итогам парламентских выборов 7 июня, передают армянские СМИ.

Симонян заявил, что хотел продолжить деятельность на посту спикера, однако принимает решение правления партии: «Я хочу немного отдохнуть, для меня был сложный рабочий период. Не забывайте, что это был парламент поствыборного периода, и было много вызовов, которые мы с нашими коллегами прошли».

Симонян заявил, что также «намерен окончательно привести в порядок личную жизнь». По его словам, он не обсуждал с премьер-министром Николом Пашиняном свою дальнейшую деятельность. Однако заявил, что представляет свою политическую деятельность только в команде с Пашиняном.

Симонян опроверг сообщения СМИ о том, что ему предлагали пост президента: «Это нелепость. Я никогда и ни с кем из коллег это не обсуждал». Своего преемника на посту председателя парламента, Рубена Рубиняна, он назвал «лучшим кандидатом».

Ален Симонян занимал должность председателя парламента Армении с 2021 года.