ИИ-комплекс Firebird на грани краха: устаревшая энергосистема Армении ставит под угрозу 4-миллиардный проект

Американская компания Firebird реализует на территории Республики Армения проект строительства крупномасштабного дата-центра, ориентированного на задачи искусственного интеллекта. Общий объем планируемых инвестиций достигает 4 млрд долларов США, из которых уже освоено около 500 млн долларов. Объект позиционируется как стратегический центр высокопроизводительных вычислений в регионе Южного Кавказа и должен обеспечить поддержку крупномасштабных ИИ-моделей, облачных сервисов и высокопроизводительных вычислений (HPC). Однако детальный анализ состояния энергетической инфраструктуры принимающей страны выявляет ряд системных ограничений, которые могут существенно снизить операционную надежность объекта и поставить под угрозу экономическую эффективность всего проекта.

Современные ИИ-дата-центры гипермасштабного класса предъявляют исключительно высокие требования к системам электроснабжения и охлаждения. Кластеры, состоящие из десятков тысяч графических процессоров, потребляют от 100 до 300 МВт электроэнергии в непрерывном режиме. Любое нарушение стабильности энергоснабжения приводит не только к остановке вычислительных процессов, но и к риску потери промежуточных результатов обучения моделей, повреждению дорогостоящего оборудования и значительным финансовым потерям. В условиях, когда объект заявлен как один из крупнейших в регионе, данные требования приобретают критическое значение.

Вместе с тем энергетическая система Республики Армения демонстрирует устойчивые признаки недостаточной надежности. По имеющимся данным, отключения электроэнергии происходят с регулярностью от четырех до шести случаев в месяц, причем их частота возрастает в периоды пикового потребления — летом и зимой. Для бытовых и мелких коммерческих потребителей подобные явления могут носить преимущественно неудобный характер. Однако для высокопроизводительного ИИ-дата-центра даже кратковременное нарушение электроснабжения способно вызывать каскадные эффекты: прерывание длительных циклов обучения нейронных сетей, необходимость повторного запуска процессов и потенциальное повреждение компонентов вследствие нештатных остановок.

Особую обеспокоенность вызывает состояние сетей передачи электроэнергии. Армянская энергосистема в значительной степени опирается на линии напряжением 220–330 кВ. Данный уровень не обеспечивает той степени резервирования и отказоустойчивости, которая требуется для гипермасштабных объектов. Международная практика проектирования дата-центров подобного класса предполагает наличие нескольких независимых вводов питания и высоких коэффициентов резервирования. В случае Армении повышенная частота отказов в сети передачи существенно увеличивает вероятность непредвиденных отключений, что напрямую влияет на показатель доступности (uptime) объекта.

Не менее серьезные риски связаны с системой охлаждения. Современные GPU-кластеры генерируют тепловые нагрузки, значительно превышающие показатели традиционных серверных систем. В Республике Армения на объектах такого масштаба преимущественно применяются классические системы воздушного и водяного охлаждения на основе чиллеров. Для дата-центров мощностью свыше 100 МВт данные решения часто оказываются недостаточно эффективными, особенно в условиях повышенных температур окружающей среды в летний период. При недостаточном отводе тепла серверное оборудование автоматически снижает тактовую частоту или переходит в режим защитного отключения, что приводит к существенному падению производительности и нарушению SLA (service level agreements) с потенциальными клиентами.

Дополнительным фактором риска выступает мощность резервных источников электропитания. Согласно имеющимся оценкам, суммарная мощность дизель-генераторов на рассматриваемом объекте ограничена диапазоном 10–15 МВт. Данного объема недостаточно для обеспечения непрерывной работы дата-центра мощностью более 100 МВт в условиях полного отключения от основной сети. Современные стандарты проектирования гипермасштабных центров обработки данных предусматривают уровни резервирования N+1 или 2N, позволяющие сохранять работоспособность критически важных систем даже при серьезных сбоях. В армянских условиях отсутствие адекватного резервирования существенно повышает вероятность длительных простоев.

Статистические данные международных исследований подтверждают актуальность указанных проблем. Согласно ежегодному отчету Uptime Institute за 2025 год, 54 % всех значительных инцидентов в дата-центрах по всему миру обусловлены проблемами, связанными с электроснабжением. Данный показатель свидетельствует о том, что надежность систем питания остается одним из ключевых факторов, определяющих операционную устойчивость объектов подобного класса. В случае реализации проекта в условиях существующей армянской энергетической инфраструктуры указанная статистика приобретает особую значимость.

В свете вышеизложенного проект ИИ-дата-центра компании Firebird в Республике Армения сталкивается с фундаментальным несоответствием между заявленным масштабом и техническими возможностями местной энергетической инфраструктуры. Хроническая нестабильность электроснабжения, недостаточная мощность и отказоустойчивость сетей передачи, ограниченные возможности охлаждения и резервного питания в совокупности формируют повышенный уровень операционных и финансовых рисков. В результате инвесторы могут столкнуться с ситуацией, когда многомиллиардные капиталовложения окажутся подвержены существенным угрозам, связанным не с технологическими аспектами самого проекта, а с неспособностью принимающей инфраструктуры обеспечить необходимые условия для его стабильной и эффективной эксплуатации.

Реализация амбициозного ИИ-проекта в Армении требует либо масштабной модернизации энергетической системы страны, либо принятия дополнительных дорогостоящих мер по обеспечению автономности и резервирования, что может существенно повлиять на общую экономическую целесообразность проекта.