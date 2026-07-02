НПЗ в Кулеви полностью откажется от российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви планирует в августе-сентябре 2026 года полностью отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).

«Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum», — указано в заявлении.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем переработки нефти на предприятии превысил 650 тыс. тонн.

Кроме того, BSP расширила сотрудничество с международной технологической корпорацией Honeywell, включив в него поставку оборудования и внедрение автоматизированных систем управления.

Компания также сообщила о планах по расширению производства.

«В первом квартале 2027 года НПЗ намерен начать выпуск дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, а со второго квартала — производство авиационного топлива», — отмечается в сообщении.