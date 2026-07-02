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В Индонезии неизвестные подожгли самолет: пилот погиб

13:39 318

Неизвестные подожгли самолет в провинции Горное Папуа на востоке Индонезии после посадки борта на аэродроме. В результате происшествия погиб пилот, являвшийся гражданином США. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии.

По данным ведомства, самолет местной авиакомпании PT AMA выполнял рейс из аэропорта города Вамена и приземлился на взлетно-посадочной полосе в округе Джаявиджая с семью пассажирами и одним членом экипажа на борту. Пилот сообщил о завершении посадки, после чего связь с самолетом была потеряна. Позднее власти получили информацию о возгорании самолета на месте посадки. 

Минтранс Индонезии подтвердил гибель пилота, гражданина США Николаса Госелина, и заявил, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Точные причины инцидента будут определены в ходе расследования с участием правоохранительных органов. Полиция округа Джаявиджая сообщила, что проверяет сообщения о возможной причастности к атаке вооруженной группы, действующей в регионе.

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