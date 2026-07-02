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Турция может заменить США в НАТО

Bloomberg
13:54 202

Европа на фоне ухудшения отношений с США начинает осознавать, насколько полезной может быть Турция; как ожидается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите НАТО в Анкаре продемонстрирует, насколько важна его страна для альянса, сообщает Bloomberg. Саммит блока пройдет 7-8 июля.

Как отмечает агентство, еще два года назад Эрдоган был «белой вороной» в блоке, выступая против членства в нем Швеции. Теперь, по словам дипломатов, образ сильного лидера, пользующегося уважением американского президента Дональда Трампа, потенциально делает его способным удержать саммит НАТО в нужном русле, в то время как большинство европейских лидеров конфликтуют с главой Белого дома. 

Кроме того, Турция стала крупным поставщиком военной техники в Европу, которая вооружается на фоне конфликта в Украине и давления со стороны Трампа. В прошлом году около 56% продаж вооружений Анкарой пришлось на США, Европу и других западных союзников.

24 июня на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что согласен поехать на саммит исключительно из уважения к турецкому лидеру, которого назвал «очень хорошим другом».

В прошлом году на саммите НАТО генсек убедил европейцев увеличить расходы на оборону, на чем настаивал глава Белого дома. Однако затем американский президент обвинил союзников по альянсу в недостаточной поддержке США в войне с Ираном и пригрозил выходом из блока.

Чтобы расположить к себе Трампа в этот раз, НАТО готовится объявить в Анкаре о ряде крупных оборонных сделок, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Рютте призвал отложить объявление о любых сделках до саммита блока. 

Как отмечает агентство, на фоне сокращения поддержки со стороны Вашингтона главный вопрос для НАТО заключается уже не в том, будут ли европейцы тратить больше на оборону, а в том, смогут ли они нарастить промышленный потенциал и оборонные возможности.

В этой ситуации Турция видит свою роль в заполнении образовавшегося в отношениях Европы и Соединенных Штатов вакуума, а также стремится к заключению новых оборонных соглашений, отмечает Bloomberg.

В мае Анкара также предложила проект трубопровода стоимостью $1,2 млрд для снабжения топливом союзников по НАТО на восточном фланге.

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