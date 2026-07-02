Пашинян: Мы не можем поставить во главу угла интересы других стран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге в Ереване с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в отношениях с Россией республика руководствуется своими интересами, но не хочет допускать кризиса.

«Мы никогда не ставили задачи, не поставим, не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — сказал премьер-министр Армении, которого цитирует Интерфаксу.

Пашинян заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом: «Мы не можем поставить во главу угла интересы других стран. Это логично для любой страны».

Накануне премьер-министр Армении созвонился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По данным Кремля, они обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере. Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы.