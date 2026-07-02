В Госдуме бьют тревогу: «Россия может остаться без хлеба»

«Почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры?» — сказала Останина.

Российские власти замалчивают масштабы топливного кризиса в стране, который возник из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает The Moscow Times.

Депутат отметила, что подобное замалчивание проблем и нежелание их решать опасно, особенно в преддверии уборки урожая. «Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно», — подчеркнула Останина.

До этого аграрии южных регионов России начали жаловаться на нехватку дизельного топлива, а также резкий рост цен на него накануне уборочной кампании. Производители продуктов, в свою очередь, стали предупреждать торговые сети о срывах сроков доставки товаров из-за дефицита топлива. По данным INFOLine, в отдельных регионах также возникли признаки дефицита социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца.

«Ситуация пока не критичная, у ритейлеров в распределительных центрах есть запасы на пару недель, а у кого-то и месяцев. Но если дефицит топлива продолжится, а предпосылок к улучшению не так много, то все может серьезно усугубиться», — говорил основатель INFOLine Иван Федяков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по российским НПЗ, только в мае атаковав 16 предприятий. В результате нефтепереработка в Центральной России фактически остановилась, а загрузка НПЗ упала до минимума с 2009 года. По данным Reuters, в июне выпуск бензина в России упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн в день.

На этом фоне официально ограничения на продажу топлива установили более 40 регионов, включая захваченные территории Украины, подсчитало РБК. При этом жалобы на перебои с поставками, пустые и закрытые заправки поступали из 85.

Курирующий топливный комплекс вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России достаточно топлива, а перебои связаны с ажиотажем россиян, которые увеличили спрос на бензин и дизель на 20-30%. «Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какого-то времени», — говорил Новак.

Президент России Владимир Путин ранее признал, что удары ВСУ по российской инфраструктуре «создают проблемы» и приводят к «определенному дефициту» топлива. В то же время он заверил, что «все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются» и «все у нас работает стабильно». Для решения проблемы дефицита топлива, по словам Путина, необходимо «быстрее выходить из ремонтов», нарастить производство средств ПВО для защиты важных объектов инфраструктуры и увеличить объемы импорта бензина.