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Кого Россия отправит на похороны Хаменеи

14:36 813

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет присутствовать на похоронах погибшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов подтвердить информацию, что Медведев будет представлять РФ на похоронах Хаменеи, представитель Кремля ответил: «Да, это действительно так - Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания».

Али Хаменеи погиб в результате американо-израильского удара по Ирану. 1 марта этого года в Иране было официально объявлено о его гибели.

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