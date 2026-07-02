Кого Россия отправит на похороны Хаменеи

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет присутствовать на похоронах погибшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов подтвердить информацию, что Медведев будет представлять РФ на похоронах Хаменеи, представитель Кремля ответил: «Да, это действительно так - Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания».

Али Хаменеи погиб в результате американо-израильского удара по Ирану. 1 марта этого года в Иране было официально объявлено о его гибели.