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Чудо в Венесуэле: двухлетнего ребенка вытащили живым из-под завалов спустя шесть дней

14:44 325

В Венесуэле после землетрясения спасли двухлетнего мальчика Клайбера Морана, который провел под завалами шесть дней. Его тетя Андреина Сармиенто рассказала BBC News, что здоровью ребенка ничего не угрожает. «У него лишь несколько царапин на руках и ногах, но не более того», — отметила она.

Спасенный малыш Клайбер Моран

Клайбера Морана нашли под завалами его дома в штате Ла-Гуайра на карибском побережье Венесуэлы. Ранее сообщалось, что этот район сильнее всего пострадал в результате землетрясения.

По словам Сармиенто, ребенка удалось спасти лишь со второй попытки. Изначально до него пытались добраться спасатели из Великобритании, но им не удалось этого сделать. Позже Клайбера извлекла из-под завалов команда из Иордании. 

Сармиенто пообещала, что будет заботиться о племяннике «с материнской теплотой», пока не найдут ее старшую сестру. 23-летняя тетя мальчика по-прежнему надеется, что родители Клайбера все еще живы.

Вечером 24 июня в Венесуэле с разницей в 38 секунд произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. По официальным данным на 1 июля, число погибших достигло 2295 человек. Десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

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