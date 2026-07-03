Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх

Напряженность между стратегическим союзником Азербайджана в Азии — Пакистаном и его традиционным соперником — Индией вновь нарастает. Причиной являются участившиеся нападения на территорию Пакистана со стороны поддерживаемых Индией террористических группировок в Афганистане.
27 июня в результате взрыва бомбы и вооруженного нападения на объект пакистанских рейнджеров в провинции Синд погибли трое военнослужащих и четверо получили ранения. Боевики из группировки «Джамаат-уль-Ахрар», входящей в состав пакистанского движения «Талибан», привели в действие взрывное устройство у входа в лагерь рейнджеров, после чего открыли огонь по военнослужащим.
В ответ на это нападение пакистанская армия 28 июня нанесла удар по позициям террористов в приграничных районах Афганистана, убив около 30 боевиков. После этого Министерство иностранных дел Индии выступило в защиту радикальных исламистов и обвинило Пакистан в «нарушении суверенитета Афганистана и нападении на мирное население». Официальный Исламабад не оставил это обвинение без ответа и заявил, что Индия активно поддерживает и финансирует террористические группы, которые совершают нападения на Пакистан с территории Афганистана.
«Нью-Дели продолжает играть роль регионального дестабилизатора», — заявили в МИД Пакистана.
На фоне возобновившейся напряженности с Нью-Дели Исламабад продолжает укреплять свой военный потенциал, опираясь при этом на помощь Пекина. Как известно, в столкновениях, произошедших год назад, обе стороны широко использовали истребители. Тогда пакистанские ВВС сбили современные индийские истребители Rafale, используя J-10C и JF-17 Thunder Block III, которые были произведены совместно с Китаем (а также заказаны Азербайджаном). В тех боях пакистанские истребители использовали ракету класса «воздух-воздух» P-15 китайского производства с дальностью действия 200 километров. Это противостояние также запомнилось миру как демонстрация возможностей китайской военной промышленности в реальных боевых условиях.
Аналитики тогда отмечали, что вооружение пакистанских истребителей китайскими дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» меняет правила игры в воздушном пространстве региона. Недавно Пакистан предпринял шаг, который на этот раз может радикально изменить правила игры на подводном фронте в регионе.
11 июня новая подводная лодка китайского производства PNS Hangor прибыла на пакистанскую военно-морскую базу в Карачи и заступила на боевое дежурство. Подводная лодка была принята на вооружение ВМС Пакистана после завершения испытаний.
Подводная лодка класса Hangor (S-26) — это передовая дизель-электрическая ударная подводная лодка, экспортный вариант китайской подводной лодки класса «Юань». Она имеет длину 76 метров, водоизмещение около 2800 тонн и оснащена воздухонезависимой силовой установкой.
В 2015 году Пакистан подписал с Китаем соглашение на сумму около 5 миллиардов долларов о поставке восьми подводных лодок класса Hangor, четыре из которых должны быть построены компанией Wuchang Shipbuilding Industry на ее базе Шуанлю в Ухане. К сегодняшнему дню одна подводная лодка введена в строй: три — проходят ходовые испытания, а оставшиеся четыре будут собраны на верфи в Карачи в рамках соглашения о передаче технологий.
В последний раз, когда пакистанский военно-морской флот использовал подводную лодку в Бенгальском заливе, Индия потопила ее. Это было в 1971 году. Спустя пятьдесят пять лет Исламабад сигнализирует о своем намерении вернуться в список стран, имеющих свои подводные лодки.
Подводная лодка PNS Hangor, недавно поступившая на вооружение военно-морских сил Пакистана, оснащена ракетой большой дальности (450 км) Babur-3. Президент Пакистана Асиф Али Зардари, присутствовавший на церемонии ввода в эксплуатацию, подчеркнул стратегическую важность этого объекта, назвав его «критически важным усилением морского сдерживания». Это заявление отражает ускоренный переход Исламабада к доминированию в сфере морского контроля на фоне обостряющейся военно-морской конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе.
Главное тактическое преимущество этой подводной лодки — воздухонезависимая силовая установка с циклом Стирлинга, которая позволяет дизель-электрической подводной лодке работать под водой в течение нескольких недель, не всплывая на поверхность для подзарядки батарей и забора свежего воздуха. А этот фактор в свою очередь повышает ее способность наносить удары на больших глубинах и блокировать операции вражеских ВМС. Военные эксперты считают, что воздухонезависимая силовая установка меняет правила подводной игры.
Коммодор Омер Фарук — высокопоставленный офицер ВМС Пакистана, командовавший флотилией, сопровождавшей эту подводную лодку из Китая, назвал ее «переломным моментом», способным действовать не только в территориальных водах Пакистана, но и на востоке, в Бенгальском заливе. Это заявление следует рассматривать в свете продолжающегося сближения между Бангладеш, Китаем и Пакистаном.
Корабли класса Hangor также оснащены шестью носовыми 533-мм торпедными аппаратами. Диаметр торпедных аппаратов на подводных лодках варьируется от 400 до 660 мм, при этом 533 мм является мировым стандартом для современных военно-морских сил. Они могут использоваться для запуска современных тяжелых торпед, противокорабельных крылатых ракет и даже крылатых ракет подводного базирования, способных нести ядерные боеголовки.
По мнению военных аналитиков, подводная лодка PNS Hangor, оснащенная 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и ракетами Babur-3, способными нести ядерные боеголовки, практически не оставляет противникам Пакистана шансов на ответный удар.
Как пишет военно-аналитическое издание Defence Security Asia, ввод в эксплуатацию последующих подводных лодок класса Hangor в период с 2026 по 2028 год еще больше расширит оперативные возможности Пакистана, усиливая стратегическое давление на Индию.
«Ввод в строй подводных лодок класса Hangor повышает способность Пакистана проводить постоянные операции по блокированию доступа к Аравийскому морю, особенно в целях защиты морских путей, связанных с Китайско-пакистанским экономическим коридором (CPEC). Благодаря восьми новым подводным лодкам с воздухонезависимой силовой установкой в дополнение к существующему подводному флоту Пакистан значительно расширяет свое подводное присутствие, что усложняет обнаружение и отслеживание целей для военно-морских сил противника. Индия сохраняет общее военно-морское превосходство благодаря своим авианосцам, атомным подводным лодкам, таким как подводные лодки класса «Арихант», и более крупному надводному флоту, однако сталкивается с дисбалансом в количестве обычных подводных лодок. Этот дисбаланс может ограничить возможности Индии по поддержанию непрерывного подводного патрулирования, особенно в периоды повышенной региональной напряженности», — отмечается в публикации.