В Баку воздух прогреется до 35 градусов

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в течение дня возможны кратковременные дожди, грозы и град.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Ожидается, что температура воздуха ночью составит 19-24°C, днем – 31-36°C, в горах ночью – 9-14°C, днем – 20-25°C, местами – 27-32°C.