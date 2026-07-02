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В Баку воздух прогреется до 35 градусов

14:49 381

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем – 30-35°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в течение дня возможны кратковременные дожди, грозы и град.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Ожидается, что температура воздуха ночью составит 19-24°C, днем – 31-36°C, в горах ночью – 9-14°C, днем – 20-25°C, местами – 27-32°C.

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