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ЕС: Чем сильнее Москва бьет по мирным жителям, тем жестче должен быть ответ

14:53 472

После новых российских ударов по Киеву и другим украинским городам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас намерена предложить ввести более жесткие санкции против Москвы, передает Deutsche Welle.

«Сегодня в ответ на удары я предложу ввести санкции против дополнительных структур и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс», - заявила Каллас 2 июля в Брюсселе, не приведя подробностей.

По ее словам, чем сильнее Москва атакует гражданское население, тем жестче должны быть санкции: «Одни только осуждения не остановят удары по Киеву. Достичь этого, по ее словам, может только постоянная военная поддержка Украины и усиленное давление на Москву. Цена для России будет и дальше расти, пока Москва не поймет, что не сможет выиграть эту войну».

В ночь на 2 июля российская армия нанесла по украинской столице массированный удар дронами и ракетами, включая крылатые ракеты. По данным агентства Reuters, это был самый мощный удар с середины июня. По последним данным, погибли как минимум 18 человек, ранены не менее 90, в том числе двое детей.

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