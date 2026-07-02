ЕС: Чем сильнее Москва бьет по мирным жителям, тем жестче должен быть ответ

После новых российских ударов по Киеву и другим украинским городам верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас намерена предложить ввести более жесткие санкции против Москвы, передает Deutsche Welle.

«Сегодня в ответ на удары я предложу ввести санкции против дополнительных структур и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс», - заявила Каллас 2 июля в Брюсселе, не приведя подробностей.