В АМУ встреча с делегацией Университета Атлас

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась встреча с делегацией Турции во главе с ректором Университета Атлас (УА) профессором Эрсоем Коджабычаком.

На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли отметил успешное продолжение стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией и в сфере высшего медицинского образования. Подчеркнув, что расширение международных связей АМУ является одним из приоритетных направлений, ректор особо отметил важность сотрудничества с высшими учебными заведениями Турции для повышения качества обучения в университете, развития научных исследований и изучения современной практики в области медицинских услуг.

Герай Герайбейли также сообщил о многочисленных соглашениях и меморандумах о сотрудничестве, подписанных с высшими учебными заведениями Турции, подчеркнув, что эти связи укрепляют обмен опытом между системами здравоохранения двух государств, создают возможности для внедрения современных медицинских технологий, повышения качества клинических услуг и реализации в будущем совместных международных научно‑исследовательских проектов.

Ректор выразил уверенность, что сотрудничество с УА также будет основано на взаимной выгоде и эффективном партнерстве и внесет значимый вклад в развитие общих связей.

Далее Герай Герайбейли подробно проинформировал гостей о прохождении АМУ институциональной аккредитации, успешной международной аккредитации учебных программ, подготовке к следующему этапу международной аккредитации, деятельности по обновлению новых специальностей и программ, программе обмена «Орхун», поддерживающей обмен студентами и преподавателями между университетами-членами Союза тюркских университетов Организации тюркских государств, исследованиях, проводимых в Научно‑исследовательском центре АМУ, поддержке развития стартапов в университете и прочих направлениях.