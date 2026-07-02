В АМУ встреча с делегацией Университета Атлас

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась встреча с делегацией Турции во главе с ректором Университета Атлас (УА) профессором Эрсоем Коджабычаком.
На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли отметил успешное продолжение стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией и в сфере высшего медицинского образования. Подчеркнув, что расширение международных связей АМУ является одним из приоритетных направлений, ректор особо отметил важность сотрудничества с высшими учебными заведениями Турции для повышения качества обучения в университете, развития научных исследований и изучения современной практики в области медицинских услуг.
Герай Герайбейли также сообщил о многочисленных соглашениях и меморандумах о сотрудничестве, подписанных с высшими учебными заведениями Турции, подчеркнув, что эти связи укрепляют обмен опытом между системами здравоохранения двух государств, создают возможности для внедрения современных медицинских технологий, повышения качества клинических услуг и реализации в будущем совместных международных научно‑исследовательских проектов.
Ректор выразил уверенность, что сотрудничество с УА также будет основано на взаимной выгоде и эффективном партнерстве и внесет значимый вклад в развитие общих связей.
Далее Герай Герайбейли подробно проинформировал гостей о прохождении АМУ институциональной аккредитации, успешной международной аккредитации учебных программ, подготовке к следующему этапу международной аккредитации, деятельности по обновлению новых специальностей и программ, программе обмена «Орхун», поддерживающей обмен студентами и преподавателями между университетами-членами Союза тюркских университетов Организации тюркских государств, исследованиях, проводимых в Научно‑исследовательском центре АМУ, поддержке развития стартапов в университете и прочих направлениях.
Ректор УА профессор Эрсой Коджабычак также выразил удовлетворение успешным развитием дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Турцией в сфере образования и науки. Отметив важность углубления международных связей для повышения качества обучения, развития научных исследований и освоения международного опыта, он подчеркнул высокий интерес к расширению сотрудничества с Азербайджаном именно в этих направлениях.
Рассказывая об истории возглавляемого им университета, факультетах и специальностях, научно‑исследовательском потенциале, а также о наличии сильной базы в области медицины и здравоохранения, Коджабычак отметил, что, несмотря на недавнее создание УА, университет уже добился значимых успехов по многим направлениям.
После широкого обмена мнениями по перспективным направлениям развития сотрудничества между сторонами был подписан меморандум.
Документ, подписанный ректорами Гераем Герайбейли и Эрсоем Коджабычаком, предусматривает расширение взаимного взаимодействия между АМУ и УА в сферах образования, науки, здравоохранения, инноваций и научно‑исследовательской деятельности.