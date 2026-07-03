Собор из мандатов

Есть в европейской истории образ, который я всегда мысленно ставлю рядом со словом «стратегия», хотя, на первый взгляд, стратегии в нем нет вовсе. Это средневековый собор. Каменщик, закладывавший первый камень в основание Кёльнского собора, не увидел его завершённым. Не увидел его и сын каменщика, и внук, и правнук. Между первым камнем и последним легло 600 с лишним лет — целые столетия, в которые сменялись династии, вспыхивали и гасли войны, чума выкашивала города, а безвестные мастера всё клали камень на камень. Каждый из них видел перед собой малый участок стены, одну-единственную арку, один контрфорс. Замысла целого не видел никто. И всё же замысел был — он жил в чертеже, передаваемом из рук в руки, в упрямом убеждении, что нечто огромное и прекрасное проступит однажды из этих разрозненных, будничных, почти незаметных трудов. Я вспоминаю об этом всякий раз, когда читаю очередную сухую строку официальной сводки: Азербайджан избран туда-то, Азербайджан вошел в состав такой-то структуры. Строка эта скупа и невзрачна, как один-единственный отёсанный камень. Её легко пропустить. Её и пропускают — торопливый читатель скользит по ней взглядом, не задерживаясь: что за событие в том, что страна получила ещё один мандат в комитете с длинным и труднопроизносимым названием? Между тем именно из этих камней, из этих будничных строк и складывается тот собор, который потом, издали, спустя годы, назовут дипломатической победой Баку.

Арифметика, за которой прячется замысел Приведу цифры — без них предметный разговор повиснет в воздухе. За минувший год все до единой кандидатуры, которые Азербайджан выдвинул в выборные органы международных организаций, достигли успеха: по каждой из 14 номинаций одержана победа, полная и безоговорочная. 14 из 14. 100 процентов. Я специально повторяю эти цифры, потому что в дипломатии, как и в стрельбе, стопроцентное попадание — вещь редкая, почти неправдоподобная, за которой всегда стоит либо неслыханная удача, либо долгая, кропотливая, никем не воспетая подготовка. Удача не повторяется 14 раз кряду. Значит — подготовка. А мандаты эти легли на самые разные поля. Устойчивое развитие и туризм, миграция и социальное благополучие, окружающая среда и культурное наследие, гуманитарное сотрудничество — перечисление это звучит почти как опись владений, и в известном смысле оно ею и является. Ведь каждое такое направление — это трибуна, место за столом, откуда голос страны слышен и учитывается. Порознь любое из этих мест кажется незначительным. Вместе они очерчивают присутствие, которого ещё четверть века назад у недавно восстановившего свою независимость государства попросту не могло быть. Пятеро из 10, и рядом — Китай Но есть в этой мозаике камень, на котором я хочу задержаться особо, — он весомее прочих. Только в июне нынешнего года Азербайджан добился высшего результата на выборах сразу в 3 органа Организации Объединённых Наций — в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), Комитет по правам человека (CCPR) и Комитет по правам ребёнка (CRC). А если приплюсовать сюда прежнее представительство — в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) и Комитете по трудящимся-мигрантам (CMW), — то выходит, что представители нашей страны сегодня представлены в 5 из 10 существующих договорных органов ООН по правам человека. И вот тут я прошу читателя остановиться и вдуматься. По степени представленности в этих органах Азербайджан делит 2-е и 3-е места со страной, чьё население перевалило за 1 миллиард 400 миллионов, — с Китаем. С Поднебесной, с древнейшей и величайшей из цивилизаций, с державой, чья тень ложится на большую часть современного мира. Азербайджан, чьё население вдвое с лишним меньше, чем у одного только Шанхая, стоит с нею вровень в той тонкой и неприметной материи, из которой соткано международное право. Есть в этом сопоставлении нечто, от чего захватывает дух, — и я не боюсь этого слова, потому что тут оно уместно. Не размерами меряется вес государства в этих залах. Меряется он доверием. О медленном веществе доверия Доверие — вещество медленное. Оно не покупается и не берется штурмом. Его нельзя декретировать указом и нельзя выбить силой. Оно нарастает исподволь, как нарастают годовые кольца в стволе дерева, — год за годом, из тысячи мелких свидетельств надёжности, из выполненных обещаний, из репутации партнёра, на слово которого можно положиться. И когда государства — члены ООН, а их без малого две сотни, тайным голосованием, в котором не солжёшь и не схитришь, отдают свои голоса за азербайджанскую кандидатуру, они голосуют не за красивые слова и не за умение подать себя. Они голосуют за накопленное. За то самое медленное вещество, которое собиралось по крупице все годы независимости… Я думаю иногда о том, как это выглядит изнутри — не с трибуны, а из тех неприметных кабинетов, где готовятся эти победы. Дипломат, который год за годом ездит на профильные заседания, ведёт переговоры о поддержке, объясняет, убеждает, терпеливо разъясняет позицию страны там, где о ней ещё вчера знали смутно. Работа его буднична и невидна, как труд того средневекового каменщика. Он кладёт свой камень — очередной голос, ещё одно место за общим столом — и передаёт чертёж дальше. И вот из этих-то будничных, никем не воспетых трудов и вырастает то, что потом впишут в летопись под звонким именем стратегического успеха…