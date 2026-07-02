Дело Фатимы Керимовой в Тбилиси. Брошена парнем, убита братом, тревогу забила армянка

Трагедия произошла 26 июня. Грузинские СМИ сообщали, что 21‑летняя Фатима, гражданка Азербайджана, несколько дней удерживалась в квартире двоюродным братом, подверглась тяжелому физическому насилию, после чего была задушена. По информации местных СМИ, на теле девушки обнаружили следы пыток.

Появились новые подробности в деле об убийстве в Тбилиси молодой азербайджанки Фатимы Керимовой, совершенном с особой жестокостью. Происшествие вызвало широкий резонанс как в Грузии, так и Азербайджане: правозащитники требуют всестороннего расследования и привлечения подозреваемого к ответственности.

Согласно некоторым сообщениям, Фатима Керимова сначала приехала в Грузию вместе со своим парнем. Когда у пары закончились деньги, молодой человек избил Фатиму, заложил ее мобильный телефон в ломбард и, бросив девушку, один вернулся в Азербайджан.

По словам правозащитников, оставшаяся без помощи Фатима сначала получила приют у местной жительницы. Позже с ней связался ее близкий родственник — двоюродный брат, заявив, что снимет девушке жилье и вернет ее в Азербайджан. Однако позже выяснилось, что его целью была не помощь, а убийство.

Родные погибшей сообщили в социальных сетях, что Фатима была сиротой, и у нее осталась только 19‑летняя сестра.

Руководитель грузинской организации по защите прав женщин Sapari Баия Патарая распространила подробное заявление о случившемся. По ее словам, несколько дней назад российская блогерша связалась с ней через Instagram и попросила помочь в расследовании и освещении этого дела. Патарая пишет, что, согласно полученной информации, родственники Фатимы ранее обручили ее с другим мужчиной. Утверждается, что этот человек занял у девушки деньги и не вернул их. После этого Фатима уехала в Грузию вместе с парнем, надеясь начать новую жизнь. Однако обещанная работа не нашлась, деньги закончились, молодой человек избил ее, оставил на улице и уехал в Азербайджан.

По словам Патарая, в тяжелой ситуации Фатиме помогла местная жительница армянского происхождения. Она позвала знакомого азербайджанца, чтобы тот помог связаться с семьей девушки. После этого двоюродный брат Фатимы приехал в Тбилиси, забрал ее, пообещав снять жилье и позже отвезти в Азербайджан. Через некоторое время связь с Фатимой полностью оборвалась. Сестра девушки, проживающая в Азербайджане, не могла связаться с ней два дня и попросила ту самую армянскую женщину проверить квартиру. Дверь никто не открыл, а соседи рассказали, что прошлой ночью слышали громкую ссору. После этого в полицию было подано сообщение. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили тело девушки.

По словам Патарая, подозреваемый в убийстве после происшествия сбежал в Турцию, его объявили в розыск. Правозащитница сообщила, что организация Sapari уже обратилась в прокуратуру Грузии с просьбой представить интересы сестры погибшей и участвовать в деле как юридический представитель потерпевшей стороны. Для этого необходимо официальное признание сестры правопреемницей.

Патарая считает, что дело требует международного внимания, чтобы предотвратить возможные попытки скрыть детали: «Мы должны поднять голос, чтобы ничего не было скрыто, ничего не замято, и убийца не избежал наказания».

В настоящее время расследование продолжается. Грузинские правоохранительные органы заявляют, что принимают меры для задержания подозреваемого и его экстрадиции в страну. Некоторые детали дела основаны на заявлениях правозащитников и родственников погибшей, и их юридическая оценка будет зависеть от результатов следствия и судебного разбирательства.