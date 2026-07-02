На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…

Начальник центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи посоветовал Соединенным Штатам и Израилю воздержаться от атак на исламскую республику в дни проведения церемоний прощания с погибшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, пригрозив жесткими ответными ударами.

«В эти великие и поучительные дни <...> мы предостерегаем врагов Ирана, прежде всего Соединенные Штаты, сионистский режим (имеется в виду Израиль — ред.) и их региональных и внерегиональных союзников, чтобы они воздержались от любых ошибочных действий и помнили о жестком ответе, который последует от сынов иранского народа, служащих в рядах вооруженных сил, на любую угрозу или агрессию против нашей дорогой родины», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Власти Ирана ожидают прибытия в пятницу представителей 100 стран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Ожидаются гости примерно из 100 стран —политические деятели, главы государств, председатели парламентов, министры иностранных дел или специальные представители правительств, а также большое число общественных деятелей», — сказал он в эфире государственного ТВ.

Багаи добавил, что церемония прощания для иностранных гостей начнется в пятницу примерно в 14:00 по местному времени (14:30 по Баку).

Церемония прощания с Хаменеи начнется в Тегеране 3 июля. В пятницу в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации не менее чем 30 стран.

С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним.

6 июля в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии.

8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербелле.

Погребение аятоллы состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.