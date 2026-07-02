USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.1820
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…

16:02 1149

Начальник центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи посоветовал Соединенным Штатам и Израилю воздержаться от атак на исламскую республику в дни проведения церемоний прощания с погибшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, пригрозив жесткими ответными ударами.

«В эти великие и поучительные дни <...> мы предостерегаем врагов Ирана, прежде всего Соединенные Штаты, сионистский режим (имеется в виду Израиль — ред.) и их региональных и внерегиональных союзников, чтобы они воздержались от любых ошибочных действий и помнили о жестком ответе, который последует от сынов иранского народа, служащих в рядах вооруженных сил, на любую угрозу или агрессию против нашей дорогой родины», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. 

Власти Ирана ожидают прибытия в пятницу представителей 100 стран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Ожидаются гости примерно из 100 стран —политические деятели, главы государств, председатели парламентов, министры иностранных дел или специальные представители правительств, а также большое число общественных деятелей», — сказал он в эфире государственного ТВ.

Багаи добавил, что церемония прощания для иностранных гостей начнется в пятницу примерно в 14:00 по местному времени (14:30 по Баку).

Церемония прощания с Хаменеи начнется в Тегеране 3 июля. В пятницу в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации не менее чем 30 стран.

С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним.

6 июля в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии.

8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербелле.

Погребение аятоллы состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 76
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 133
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 393
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11052
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1150
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3859
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1587
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1190
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2785
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 76
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 133
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 393
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11052
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1150
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3859
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1587
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1190
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2785
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться