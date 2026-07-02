Израиль задержал гражданина России и Таджикистана: шпионил на Иран

Гражданин Таджикистана и России Бехруз Собиргон задержан в Израиле по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщает The Times of Israel 2 июля.

По версии израильской полиции, подозреваемый с января 2026 года контактировал с «иранским агентом» и «стремился помочь Ирану добиться оперативных успехов (в войне)». Следствие утверждает, что изначально Собиргону предложили работу, но вскоре он понял, что это сделал «иранский агент», однако «продолжил контактировать с ним».

Среди заданий, которые он выполнял, было: «документирование и передача мест попадания иранских ракет», предоставление координат небоскребов в Тель-Авиве, отправка фотографий порта Хайфы и попытка сфотографировать «секретный объект безопасности» на севере Израиля. Подозреваемого задержали в июне, прокуратура планирует предъявить ему обвинение.