Кыргызстан просит страны-соседи

Власти Кыргызстана попросили Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Беларусь о помощи на фоне топливного кризиса в России. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики республики.

Минэнерго Кыргызстана сообщило, что отправило этим странам «официальные обращения в целях сохранения устойчивых поставок топлива». Параллельно, заявили в министерстве, ведутся переговоры по диверсификации поставок и «расширению международного сотрудничества в данной сфере». В кыргызском минэнерго напомнили, что страна импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. Причиной потенциального дефицита называют «геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть».

Reuters отмечает, что Кыргызстан получает 90% бензина из России.

В заявлении Минэнерго республики говорится, что пока есть «достаточные запасы горюче-смазочных материалов». Там также подчеркнули, что власти следят за ценами на топливо в республике, а антимонопольная служба «регулярно проводит рабочие встречи с нефтетрейдерами».

В соседнем Узбекистане, пишет Bloomberg, цены на топливо уже пошли вверх. АИ-92 на бирже с начала июня подорожал на 11,8%, а предложение бензина на торгах значительно сократилось. Казахстан — крупнейший производитель топлива в Центральной Азии — сначала ввел запрет на экспорт некоторых продуктов, а затем ужесточил пограничный контроль, разрешив автомобилям пересекать границу не чаще, чем раз в сутки.