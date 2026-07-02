USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.1820
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

Кыргызстан просит страны-соседи

16:20 621

Власти Кыргызстана попросили Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Беларусь о помощи на фоне топливного кризиса в России. Об этом сообщается в заявлении Министерства энергетики республики.

Минэнерго Кыргызстана сообщило, что отправило этим странам «официальные обращения в целях сохранения устойчивых поставок топлива». Параллельно, заявили в министерстве, ведутся переговоры по диверсификации поставок и «расширению международного сотрудничества в данной сфере». В кыргызском минэнерго напомнили, что страна импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. Причиной потенциального дефицита называют «геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть».

Reuters отмечает, что Кыргызстан получает 90% бензина из России.

В заявлении Минэнерго республики говорится, что пока есть «достаточные запасы горюче-смазочных материалов». Там также подчеркнули, что власти следят за ценами на топливо в республике, а антимонопольная служба «регулярно проводит рабочие встречи с нефтетрейдерами».

В соседнем Узбекистане, пишет Bloomberg, цены на топливо уже пошли вверх. АИ-92 на бирже с начала июня подорожал на 11,8%, а предложение бензина на торгах значительно сократилось. Казахстан — крупнейший производитель топлива в Центральной Азии — сначала ввел запрет на экспорт некоторых продуктов, а затем ужесточил пограничный контроль, разрешив автомобилям пересекать границу не чаще, чем раз в сутки.

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 80
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 136
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 397
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11055
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1153
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3861
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1588
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1192
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2792
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 80
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 136
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 397
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11055
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1153
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3861
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1588
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1192
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2792
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться