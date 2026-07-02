«Рецепт» от Трампа-доктора

Президент США Дональд Трамп поделился видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, где в роли врача предложил критикам способ избавления от навязчивых мыслей о нем.

«Вам или вашим знакомым диагностировали TDS (синдром помешательстве на Трампе)? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», - говорит сгенерированный нейросетью американский президент.

В опубликованном в Truth Social видео Трамп приводит сгенерированные нейросетью жалобы своих оппонентов. В их числе телеведущая Рози О'Доннелл, актер и стендап-комик Джон Легуизамо, звезды Голливуда Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс.