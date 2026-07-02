USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.1820
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

«Рецепт» от Трампа-доктора

16:34 334

Президент США Дональд Трамп поделился видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, где в роли врача предложил критикам способ избавления от навязчивых мыслей о нем.

«Вам или вашим знакомым диагностировали TDS (синдром помешательстве на Трампе)? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», - говорит сгенерированный нейросетью американский президент.

В опубликованном в Truth Social видео Трамп приводит сгенерированные нейросетью жалобы своих оппонентов. В их числе телеведущая Рози О'Доннелл, актер и стендап-комик Джон Легуизамо, звезды Голливуда Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс.

В конце видео Трамп выдает своим оппонентам «рецепт»: «Лечение простое. Выключите фейковые новости. Помолитесь, и, если вы почувствуете когда-нибудь тревогу, просто выпейте диетической колы, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни».

В апреле американский лидер разместил в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение себя в образе целителя. Также Трамп опубликовал и затем удалил сгенерированное при помощи ИИ изображение, на котором предстал в образе Иисуса Христа, возлагающего руки на больного.

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 82
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 138
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 398
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11057
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1153
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3863
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1589
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1194
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2794
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
Фон дер Ляйен пообещала Армении «опыт Украины»
17:10 82
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину
16:59 138
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие
Мощный взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ФОТО; видео; обновлено 17:13
17:13 398
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки
Российские дроны бьют по Украине. В Киеве растет число жертв атаки фото, видео; обновлено 16:38
16:38 11057
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
На похороны Али Хаменеи съедутся представители 100 стран. Иран предупреждает США и Израиль…
16:02 1153
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция
В Нижнем Новгороде поражены НПЗ и нефтеперекачивающая станция заявили в Генштабе ВСУ; обновлено 15:48
15:48 4627
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией
Брюссель «выстрелил» по Анкаре тяжелой артиллерией Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
13:11 3863
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
Кого Россия отправит на похороны Хаменеи
14:36 1589
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
В НАТО пояснили, почему не могут принять Украину
14:19 1194
Российская армия «шагает» по Украине
Российская армия «шагает» по Украине
13:58 2794
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
Новое направление — новые возможности: Azerbaijan Airlines открывает прямые рейсы в Брюссель
10:32 1663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться