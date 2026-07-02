Подрыв «Северных потоков»: прокуратура Германии обвиняет Украину

В документе содержатся подробности обвинения, предъявленного гражданину Украины Сергею К., который является подозреваемым в деле о диверсии на газопроводах, совершенной в 2022 году. По данным прокуратуры, Сергей К. - первый арестованный по этому делу - в 2022 году был «офицером украинской армии». После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года он и «другие военнослужащие» по приказу украинских государственных органов разработали план разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проходящих по дну Балтийского моря из России в Германию.

План подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море был разработан «по поручению государственных органов Украины». Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ в обвинительном заключении, опубликованном в четверг, 2 июля.

«Это должно было полностью остановить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий», - говорится в заявлении прокуратуры Германии.

По делу о подрыве «Северных потоков» проходили в общей сложности семь подозреваемых. Один из них, однако, за время следствия погиб на войне в Украине. Сергей К. был задержан летом 2025 года во время отпуска в Италии. Сейчас он находится в камере предварительного заключения в Гамбурге.

В заявлении федеральной прокуратуры указано, что у следствия есть «достаточно оснований» подозревать Сергея К. в соучастии в военном преступлении: нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушении строительных объектов, а также в нарушении работы общественных предприятий.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. «Северный поток» был остановлен Россией незадолго до взрывов, а «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела. После инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах.