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Баку и Анкара обсуждают совместные военные проекты

17:17 443

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Агентства оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером, находящейся с визитом в Азербайджане. 

По сообщению Минобороны, Закир Гасанов выразил уверенность в том, что совместные проекты в области военной промышленности, реализуемые между двумя странами, поспособствуют дальнейшему укреплению оборонной мощи армий Азербайджана и Турции.

В свою очередь, М.М.Шекер подчеркнул, что подобные встречи играют особую роль в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном.

В рамках визита делегация также встретилась с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

В ходе обеих встреч стороны подробно обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе по вопросам применения искусственного интеллекта в области спутниковых технологий, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах.

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