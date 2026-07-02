Баку и Анкара обсуждают совместные военные проекты

По сообщению Минобороны, Закир Гасанов выразил уверенность в том, что совместные проекты в области военной промышленности, реализуемые между двумя странами, поспособствуют дальнейшему укреплению оборонной мощи армий Азербайджана и Турции.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Агентства оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером, находящейся с визитом в Азербайджане.

В свою очередь, М.М.Шекер подчеркнул, что подобные встречи играют особую роль в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном.

В рамках визита делегация также встретилась с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

В ходе обеих встреч стороны подробно обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе по вопросам применения искусственного интеллекта в области спутниковых технологий, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах.