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Жуткое ДТП в Таиланде: подросток на пикапе задавил группу монахов

ФОТО
17:31 588

В провинции Мукдахан на северо-востоке Таиланда пикап въехал в группу людей. В результате наезда восемь буддийских монахов погибли, еще 13 человек получили тяжелые травмы. Предварительно известно, что за рулем был 11-летний подросток. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.

По данным местной полиции, инцидент произошел в районе Бан На Си Нуан. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине дороги. Пять монахов скончались на месте, еще трое умерли позже в больнице от полученных ранений. Все выжившие госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Группа из 35 монахов и пяти мирян шла по дороге в провинции Мукдахан во время паломничества, когда произошел инцидент.

По предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.

По словам полиции, мальчик взял пикап без разрешения, после чего потерял контроль над управлением и врезался в монахов.

Генерал-майор полиции Пайродж Тайпхуца сообщил, что автомобиль был отправлен на экспертизу.

«Мы попросили родителей ребенка прийти, чтобы определить, кто несет ответственность за уход за ребенком, и начать юридический процесс», — сказал он.

Больница Мукдахана обратилась с просьбой о срочной сдаче крови для оказания помощи пострадавшим монахам, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства и причины трагедии.

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