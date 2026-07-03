Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…

Жители дома по улице Абдулазала Демирчизаде, 30 в Наримановском районе Баку жалуются на строительную компанию Montin City, которая планирует возвести на этой территории многоэтажный жилой дом. По словам жильцов, компания использует различные методы, чтобы вынудить их покинуть квартиры. Здание, утверждают они, намеренно доводят до аварийного состояния, чтобы люди были вынуждены согласиться на предложенные им условия. Территория, расположенная в нескольких шагах от станции метро «Гянджлик», рядом с домом, когда‑то построенным для преподавателей Политехнического института, уже несколько месяцев огорожена: проход туда ограничен. Линии электроснабжения, водопровода и интернета регулярно повреждаются. Постоянной проблемой стали пыль и шум. Крыша дома пришла в негодность, и во время дождей затапливает даже нижние этажи.

Жительница Севда Садыхзаде рассказывает, что Montin City уже построила рядом жилой комплекс — на месте бывшего Научно‑исследовательского института рыбного хозяйства. Еще в 2020 году, когда велась подготовка к строительству комплекса, сотрудники компании измерили площади квартир в их доме. Нашей собеседнице, например, пообещали предоставить взамен ее четырехкомнатной, полностью отремонтированной квартиры новое жилье — с площадью на 20 процентов больше нынешней и также с ремонтом. Однако спустя несколько месяцев ситуация резко изменилась: выяснилось, что с владельцами квартир меньшей площади компания договорилась, а в отношении остальных жильцов подала в суд иск о принудительном выселении. По словам Садыхзаде, изначально вместе с гаражом была рассчитана площадь в 230 квадратных метров, и это даже подтвердили письменно. Позже участок неоднократно измеряли, и каждый раз площадь квартиры указывали меньше прежней. «Площадь квартиры не измеряют от стены до стены, они не учитывают гараж площадью 40 квадратных метров, одну из ванных комнат, кладовую, подвал и закрытый двор, которыми мы пользуемся много лет. А площадь квартиры, которую предлагает компания, считают именно от стены до стены. Мою квартиру измеряли больше сорока раз. В чем смысл? Не понимаю», — говорит она.

По словам Садыхзаде, уже около двух лет в Наримановском районном суде продолжается процесс по иску компании о принудительном выселении ее и других жильцов. Она, в свою очередь, подала ходатайство о временной обеспечительной мере, чтобы ей не ограничивали пользование квартирой, и суд удовлетворил это требование. За это время независимые оценщики провели экспертизу: с учетом расположения, ремонта и условий ее квартира была оценена более чем в 700 тысяч манатов. Документ был представлен суду, позже по требованию компании провели повторную оценку. «Я живу в этой квартире больше сорока лет. Мы с огромным трудом сделали ремонт», — говорит Садыхзаде, добавив, что является инвалидом второй группы, у ее супруга также серьезные проблемы со здоровьем. Из-за постоянного стресса состояние их здоровья ухудшилось еще больше: «Нам угрожают, оказывают психологическое давление. А мы ведь пожилые и больные люди. Всю жизнь прожили в этом районе. Никто не говорит, когда дом будет готов. Не хотим провести остаток жизни на съемных квартирах. Пусть купят нам отремонтированную квартиру неподалеку, соответствующую площади нашего жилья, и переселят нас туда».