Ливан и Сирия подписали соглашение о взаимном уважении и невмешательстве

Ливан и Сирия подписали в Бейруте соглашение о взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом сообщает Al Jazeera.

Документ был подписан в ходе визита министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани в Ливан, где он встретился с премьер-министром страны Навафом Саламом.

Согласно информации, соглашение закрепляет принципы сотрудничества, включая уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности обоих государств, равноправие сторон и невмешательство во внутренние дела друг друга.