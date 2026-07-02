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Ливан и Сирия подписали соглашение о взаимном уважении и невмешательстве

17:44 225

Ливан и Сирия подписали в Бейруте соглашение о взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом сообщает Al Jazeera.

Документ был подписан в ходе визита министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани в Ливан, где он встретился с премьер-министром страны Навафом Саламом.

Согласно информации, соглашение закрепляет принципы сотрудничества, включая уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности обоих государств, равноправие сторон и невмешательство во внутренние дела друг друга.

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