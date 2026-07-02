Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...

Есть в политике прием отложенного ответа. Тебя о чем-то настойчиво спрашивают, ты уклоняешься, переводишь стрелки — а потом, когда обстановка складывается удачно, отвечаешь так, будто вопрос задал ты сам. Именно это и проделал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване, стоя рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его спросили о развороте внешнеполитического курса — и он впервые за много месяцев сказал не «когда придет время» и не «вопрос теоретический», а коротко и однозначно. «Отвечу четко и ясно: я исключаю ситуацию, которая была в 2013 году, когда Армения за одну или две ночи поменяла решение, отказавшись от уже согласованного процесса подписания ассоциированного соглашения с ЕС, и приняла решение двигаться в сторону ЕАЭС или Таможенного союза», — сказал армянский премьер на совместном брифинге с главой Еврокомиссии. И, чтобы не оставить пространства для толкований, добавил: «Отвечу коротко и ясно — да, я исключаю».

Еще недавно тот же Пашинян говорил иначе. В мае он объяснял, что членство в ЕАЭС и движение в ЕС совместимы «возможно, до 2030 года, возможно, до 2035-го или 2040-го», что решение придет «когда наступит момент окончательного выбора», а референдум возможен «лишь при возникновении объективной необходимости». Ссылка на 2013 год тут не случайна — это болевая точка армянской политической памяти. Тогда президент Армении Серж Саргсян, уже парафировав ассоциативное соглашение с Евросоюзом, за одну поездку в Москву развернул страну в Таможенный союз. Разворот вошел в историю как «капитуляция под нажимом», и Пашинян, упомянув его, сделал сразу две вещи. Во-первых, в очередной раз отмежевался от предшественника — вот, мол, как поступали до меня. Во-вторых, публично поклялся, что второго такого разворота не будет. Клятва адресована не фон дер Ляйен. Она адресована на север. Кто просил определиться А теперь вспомним, кто весь последний год добивался от Еревана внятного ответа. Добивались настойчиво, почти агрессивно, и добивались из Москвы. После парада Победы Владимир Путин заявил, что армянским властям «было бы правильно и по отношению к населению, и по отношению к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше, например, провести референдум». В Астане он развил мысль про «мягкий и интеллигентный развод». На Петербургском международном экономическом форуме сформулировал уже прямо: «У нас только одна просьба — сделать это как можно быстрее». К подобным заявлениям присоединялись в РФ многие. Лавров предупреждал о возможной утрате преимуществ ЕАЭС. Захарова отмечала, что Россия не намерена оплачивать вступление Еревана в Евросоюз. Ушаков говорил про попытку «усидеть на двух стульях». А на саммите ЕАЭС в Казахстане лидеры четырёх стран потребовали от Армении провести «общенациональный референдум» в «кратчайшие сроки», намекнув, что при неверном шаге членство республики может быть приостановлено уже в 2026 году. Требование звучало рефреном: «Определяйтесь. Хватит вилять. Скажите прямо». И вот прозвучало прямо. Пашинян определился. Публично, рядом с главой Еврокомиссии.

Ловушка собственного вопроса Вот где загвоздка. Требуя от Еревана определенности, в Москве исходили из простой логики: поставленный ребром вопрос заставит армян одуматься. Разворот — штука тяжелая, цена высока, газ по 177 долларов рискует превратиться в газ по 600 долларов, экспорт завязан на рынки ЕАЭС, и перед этими доводами Пашинян дрогнет. Пока не дрогнул. Означает ли это, что Пашинян переиграл Москву, — вопрос куда более спорный, чем кажется на первый взгляд. Свое «нет» он обставил так, чтобы формально не выглядело разрывом. Он повторяет, что Армения остается членом ЕАЭС и работает в его рамках, говорит о «трансформации» отношений с Москвой, об их «искренности и открытости». Юридически из союза Ереван не выходил, дверью не хлопал. Но «я исключаю разворот 2013 года» — это уже не про экономические регламенты, а про направление. И направление названо — со всеми издержками, которые за ним тянутся: и газовыми, и торговыми, и, если припомнить путинские намеки на «украинский сценарий», далеко не только экономическими. Про Украину, кстати, в ходе визита фон дер Ляйен в Ереван тоже вспомнили. Как сообщила глава ЕК, Европейский союз применит к Армении опыт Украины. По ее словам, на следующей неделе в Ереван прибудут эксперты, которые помогут Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов. Она подчеркнула, что у европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы…