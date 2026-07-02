Теневой флот следил за ядерными объектами

Анализ, проведенный Международным институтом стратегических исследований, показывает, что Москва использовала пробелы в системе противовоздушной обороны НАТО в ходе 15-месячной кампании беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на военные базы, аэропорты, критически важные объекты инфраструктуры и ядерные объекты более чем в десяти странах.

По словам одного из экспертов, эта кампания стала «серией тактических успехов Кремля» и «стратегическим провалом союзной обороны».

По мнению исследователей, эти инциденты выявили серьезную уязвимость европейских систем противовоздушной обороны, которые были созданы для борьбы с обычными военными угрозами, а не с небольшими, дешевыми и низколетящими беспилотниками.