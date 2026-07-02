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Белорусов призвали не ехать в Россию

18:49 1367

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович обратился к гражданам страны с призывом временно отказаться от визитов в Российскую Федерацию, обратив особое внимание на опасность посещения приграничных регионов.

«Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого — ехать или не ехать. Это не автобус организованной экскурсии, это не какая-то школа, не спортивное общество, не от какого-то министерства, ведомства. Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня», — сказал он.

Государственный секретарь Совбеза также акцентировал внимание на наличии большого количества прекрасных локаций для проведения отпуска на территории самой Беларуси.

«У нас много озер, рек, лесов, красивых мест, куда можно поехать, взять палатку и отдохнуть с семьей, цивилизованно, культурно, наслаждаясь природой. Можно найти и другие способы отдыха на территории нашей любимой Беларуси. Уважаемые соотечественники, воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Надо думать своей головой, принимать правильное решение», — призвал Вольфович.

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