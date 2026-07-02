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«Пулемет Дегтярева» о встрече в Баку

Отдел спорта
19:27 907

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел ряд двусторонних встреч в рамках второго официального заседания Бюро Десятой конференции государств-участников Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте (COP10), состоявшегося в Баку.

Фарид Гаибов встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, с заместителем министра молодежи и спорта Турции Сафой Кочоглу Гюрсой и директором Научного сектора социальной политики и инклюзии ЮНЕСКО Густаво Мерино.

Российский министр в своем телеграм-канале под названием «Пулемет Дегтярева» рассказал о заседании в Баку:

«Заседание Бюро десятой сессии Конференции сторон в Баку. Его ведет мой визави — министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, председатель Бюро (COP10). Среди участников — представители Совета Европы, МОК и WADA.

Повестка насыщенная. Решаем вопросы — от мобилизации финансовых ресурсов до укрепления роли органов государственной власти в глобальной антидопинговой экосистеме.

Обсудили и ход работы Международной платформы по традиционной фармакопее. В нее уже назначен российский представитель.

В следующий раз мы соберемся на совещание Президиума COP10 через четыре месяца. Оно запланировано на конец октября в Нью-Дели (Индия)».

Российский министр также написал, что предложил рассмотреть возможность проведения очередного заседания Бюро и Комитета в 2027 году в Москве.

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