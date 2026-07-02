Зеленский: Крым не остановит Путина, его остановит только...

Лишь угроза для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма, может заставить российского президента Владимира Путина прекратить боевые действия против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы «трепетных чувствах» ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

«Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер считает, что Путин действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины.

«Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда. Он знает его только по докладам своих офицеров», — добавил украинский лидер.