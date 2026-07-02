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Российский «военкор» обиделся на таджикистанский банк

19:48 461

Международный банк Таджикистана закрыл банковский счет Z-блогеру Роману Сапонькову. Об этом «военкор» сообщил в своем ТГ-канале, уточнив, что причиной стали санкции, введенные Украиной.

«На мой вопрос, почему, мне радостно сообщили, по причине, что я нахожусь в санкционном списке ГУР Украины», — пожаловался пропагандист, с иронией предложив «выделять Таджикистану еще больше денег и строить больше школ».

Украина внесла Сапонькова в санкционный список в январе 2023 года. На сайте Главного управления разведки Минобороны Украины говорится, что он «является активным участником пропагандистской кампании» России, поддерживает полномасштабное вторжение в Украину, «принимает непосредственное участие в информационном обеспечении боевых действий», а также регулярно посещает оккупированные украинские территории.

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