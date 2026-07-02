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Курды проникли в Иран. Их уничтожили

20:08 283

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о проведении операции на северо-западе Ирана, в ходе которой была полностью уничтожена группа, пытавшаяся проникнуть на территорию страны для совершения диверсий, сообщает Mehr.

В заявлении базы «Хамзе Сейед аш-Шухада» говорится, что операция была проведена после того, как отряд, связанный с Демократической партией Иранского Курдистана, пересек границу и вошел в приграничные районы.

По данным КСИР, группа была выявлена в результате разведывательных мероприятий и затем попала в засаду, организованную иранскими силами. Инцидент произошел в горной местности в районе города Пираншахр при поддержке огневых средств.

В иранской армии заявили, что из пяти человек, входивших в группу, никто не выжил. Также были изъяты оружие и снаряжение.

В КСИР добавили, что действия против любых попыток «нарушения безопасности» на северо-западной границе Ирана будут и впредь встречать «решительный ответ».

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