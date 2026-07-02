Чемпионат мира по дзюдо в Баку: билеты уже в продаже

Федерация дзюдо Азербайджана запустила официальную коммуникационную кампанию, посвященную чемпионату мира по дзюдо среди взрослых, который пройдет в Баку с 4 по 11 октября 2026 года. Одновременно со стартом кампании началась продажа билетов.

Самое главное, если не считать олимпийский турнир, соревнование в мире дзюдо состоится на Национальной гимнастической арене.

В рамках официальной коммуникационной кампании общественности также представлена основная визуальная концепция турнира. Новый фирменный стиль отражает атмосферу чемпионата мира по дзюдо «Баку-2026», энергию этого вида спорта и роль Азербайджана как страны-организатора.

В дни соревнований болельщики смогут вживую наблюдать за поединками мирового уровня как в индивидуальных, так и смешанных командных соревнованиях. Азербайджанские любители спорта получат возможность увидеть сильнейших дзюдоистов мира и поддержать национальную сборную на домашней арене.

В последние годы азербайджанское дзюдо привлекает внимание международного спортивного сообщества своими высокими результатами. Проведение чемпионата мира в Баку еще раз подтверждает высокий авторитет Азербайджана в мировой семье дзюдо и большое внимание, которое уделяется развитию этого вида спорта в стране.

В ближайшие месяцы общественности поэтапно будут представлены программа чемпионата, информация об участниках, фан-зонах, специальных проектах и других нововведениях.

Приобрести билеты можно онлайн на платформе iTicket.az, а также в кассах продаж, расположенных в различных районах города.

Дополнительная информация о чемпионате будет публиковаться на официальном сайте Федерации дзюдо Азербайджана и в ее официальных аккаунтах в социальных сетях.