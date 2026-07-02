США и Оман пытаются умаслить Иран

США и Оман ищут способы убедить Иран отказаться от сборов в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Вашингтон готов обсуждать разблокировку части замороженных иранских активов за рубежом, включая ранее упоминавшиеся $6 млрд, находящиеся в Катаре, однако Иран пока не идет на уступки и продолжает настаивать на праве взимать транзитные сборы с проходящих судов.

Иранские власти заявляют, что пролив находится под контролем Тегерана, а военные предупредили, что суда, не следующие по одобренным Ираном маршрутам, могут столкнуться с «немедленным и мощным» ответом.

В качестве альтернативы Оман предложил создать фонд морских услуг с добровольными взносами судоходных и энергетических компаний, но Иран отвергает этот вариант, поскольку он не предусматривает обязательных платежей.

На фоне затянувшихся переговоров судоходство через Ормузский пролив уже заметно сократилось: по данным Kpler, число проходящих судов снизилось с более 100 в день до примерно 43.