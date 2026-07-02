Украина срочно ищет Patriot

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

В обмен Киев предлагает вернуть эти ракеты из будущих поставок, уже законтрактованных для Украины.

Также Федоров призвал внести новые взносы в программы PURL и JUMPSTART.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для перехвата 70 баллистических ракет Украине нужно не менее 140 ракет-перехватчиков. Киев не просит у партнеров больше, а ждет выполнения уже согласованных поставок:

«Если бы партнеры вовремя давали то, что обещали, мы могли бы сохранить дома и людей».