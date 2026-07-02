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В Албании насилие из-за зятя Трампа

21:30 422

В столице Албании Тиране в четверг произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственной акции протеста, которая переросла в насилие на фоне продолжающихся демонстраций против проекта элитной застройки, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и перцовый спрей после того, как протестующие начали бросать в них камни, яйца и другие предметы. В ответ на беспорядки были задержаны 18 человек, 12 полицейских получили ранения.

Акция стала частью продолжающихся ежедневных протестов, которые получили название «революция фламинго» и продолжаются уже более месяца. Они начались в связи с планами строительства роскошного курортного комплекса на побережье, который, по утверждению критиков, может затронуть экологически чувствительную территорию.

Изначально протесты были связаны с экологическими опасениями из-за проекта застройки, однако впоследствии они расширились и приобрели более широкий политический характер, включая требования отставки правительства и премьер-министра Албании Эди Рамы.

Тысячи людей выходили на улицы в последние недели, используя свистки и плакаты с изображением фламинго — вида охраняемых перелетных птиц, чьи места обитания могут оказаться под угрозой в районе лагуны Нарта на побережье Адриатического моря.

Правительство Албании заявляет, что проект застройки может способствовать развитию туризма премиум-класса и ускорить интеграцию страны в Европейский союз. Однако инициатива, включающая освоение территории заброшенного острова и прилегающего побережья, вызывает критику со стороны экологов и оппонентов правительства.

Во время акции у здания парламента в Тиране часть протестующих бросала камни, яйца и пластиковые бутылки в полицию, а также повредила служебный автомобиль, разбив его окна металлическими прутами. Для разгона толпы полиция использовала газ, перцовый спрей и водомет.

Министр внутренних дел Бесфорт Ламаллари осудил насилие, заявив, что нападения на сотрудников полиции являются атакой на государство и общественный порядок.

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