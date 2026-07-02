Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах»

Единственный гол в составе нашей команды забил Велко Симич. У «Полесья» отличился хорошо знакомый азербайджанским болельщикам Леандро Андраде, который этим летом перешел из «Карабаха» в украинский клуб. На 22-й минуте он открыл счет в матче, забив свой первый гол за команду из Житомира. Примечательно, что первый мяч футболист из Кабо-Верде отправил в ворота принципиального соперника «Карабаха» — «Сабаха», отнявшего у Андраде и его уже бывших товарищей по команде титул чемпиона.