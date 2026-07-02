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Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах»

Украинцы разгромили чемпиона Азербайджана; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:32 426

Чемпион Азербайджана «Сабах» провел последнюю репетицию перед дебютом в Лиге чемпионов.

Сегодня на сборах в Австрии команда Вальдаса Дамбраускаса провела заключительный контрольный матч с украинским клубом «Полесье». Бронзовый призер последнего чемпионата Украины разгромил «Сабах» со счетом 4:1.

Единственный гол в составе нашей команды забил Велко Симич. У «Полесья» отличился хорошо знакомый азербайджанским болельщикам Леандро Андраде, который этим летом перешел из «Карабаха» в украинский клуб. На 22-й минуте он открыл счет в матче, забив свой первый гол за команду из Житомира. Примечательно, что первый мяч футболист из Кабо-Верде отправил в ворота принципиального соперника «Карабаха» — «Сабаха», отнявшего у Андраде и его уже бывших товарищей по команде титул чемпиона.

Ранее «Сабах» в Австрии сыграл вничью (1:1) с румынской «Университатей» и венгерским «Ференцварошем».

Уже 7 июля «Сабах» выйдет на первый матч 1-го квалификационного раунда против клуба ТНС из Уэльса.

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