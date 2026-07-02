Какими поисковиками пользуются азербайджанцы

В июне 2026 года доля поисковой системы Google на всех устройствах (компьютеры, планшеты, смартфоны) в Азербайджане составила 98,51%.

Как следует из данных Statcounter, это на 4,32 процента больше, чем в мае, и на 18,62 процента больше, чем в июне 2025 года.

Доля «Яндекса», занимающего второе место, снизилась до 0,78 процента — на 3,83 процента за месяц и на 17,09 процента за год. По данным Statcounter, второй месяц подряд продолжается снижение его доли, которая за два месяца сократилась в 16 раз.

Доля Bing составила 0,6 процента (-0,25 процента за месяц), DuckDuckGo — 0,06 процента (-0,13 процента), Yahoo — 0,05 процента (-0,08 процента).