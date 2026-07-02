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Кандидатов в Евросоюз призвали поторопиться

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Устойчивые реформы — это самый быстрый и эффективный способ продвижения процесса интеграции в Евросоюз, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Будущее Боснии и Герцеговины — в Европейском союзе. Поддержка вступления в ЕС по всей стране по-прежнему значительно превышает 70%, что делает это стремление фактором, который по-настоящему объединяет людей.

С Черногорией мы уже разрабатываем договор о присоединении. Албания открыла переговорные главы. Украина и Молдова только что начали переговоры о вступлении — и Босния не может позволить себе остаться позади.

Устойчивые реформы — это самый быстрый и эффективный способ продвижения процесса интеграции. Это окно возможностей для вступления может быть открыто не всегда», — предупредила Каллас.

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