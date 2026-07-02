Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет

В эти минуты в Люксембурге проходит отборочный матч чемпионата Европы-2029 по баскетболу между сборными Люксембурга и Азербайджана.

С 7 очками Азербайджан делит 2-3-е места именно с люксембуржцами. У Северной Македонии 10 очков, у Ирландии — 6.

Команды выступают в группе «А» вместе с Северной Македонией и Ирландией. Перед этим матчем у Азербайджана после четырех игр было 5 очков. Наша команда дважды уступила македонцам (49:87, 70:78), проиграла дома Люксембургу (90:95) и обыграла в гостях Ирландию (76:75).

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды — три победителя групп и лучшая вторая сборная — выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.