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Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет

обновлено 23:03
Эльмир Алиев, отдел спорта
23:03 399

Сборная Азербайджана одержала свою вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы.

Сегодня в выездном матче была обыграна национальная команда Люксембурга — 76:74.

Самыми результативными в нашей команде были Кямран Мамедов (19 очков), Орхан Айдын (18 очков, 12 подборов, 5 перехватов) и Уэсли ван Бек (15 очков).

С 7 очками Азербайджан делит 2-3-е места именно с люксембуржцами. У Северной Македонии 10 очков, у Ирландии — 6.

Заключительный матч 5 июля сборная Азербайджана проведет против Ирландии в Баку. 

*** 22:05

В эти минуты в Люксембурге проходит отборочный матч чемпионата Европы-2029 по баскетболу между сборными Люксембурга и Азербайджана.

После первой половины игры со счетом 42:39 выигрывают хозяева.

Команды выступают в группе «А» вместе с Северной Македонией и Ирландией. Перед этим матчем у Азербайджана после четырех игр было 5 очков. Наша команда дважды уступила македонцам (49:87, 70:78), проиграла дома Люксембургу (90:95) и обыграла в гостях Ирландию (76:75).

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды — три победителя групп и лучшая вторая сборная — выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.

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