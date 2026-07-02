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Египет хочет убедить ХАМАС

22:18 450

В ходе переговоров с делегацией ХАМАС в Каире египетские власти пытаются убедить руководство террористов проявить большую гибкость в вопросе разоружения и передать оружие Каиру на хранение. Об этом в четверг вечером сообщает израильская новостная служба «Кан».

Неназванный источник в египетском руководстве сообщил «Кан», что Каир вновь продвигает компромиссную инициативу, впервые предложенную еще в прошлом году: ХАМАС должен передать свое оружие Египту на хранение, а не уничтожать его.

По словам источника, Египет пытается оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться согласия на этот вариант и тем самым открыть путь к реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа.

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