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Ожидания Турции

22:39 635

Турция ожидает снятия американских санкций и возвращения в программу F-35, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

«В то время как Соединенные Штаты продают огромные объемы оружия и боеприпасов многим странам, которые не являются членами НАТО и не разделяют столь масштабных стратегических интересов с США, отказ в аналогичных продажах Турции лишен какого-либо объяснимого обоснования с точки зрения администрации Трампа.

В двусторонних отношениях между США и Турцией нет ни одной проблемы, которая оправдывала бы нахождение двух стран в плохих отношениях.

Как президент Эрдоган, так и президент Трамп твердо привержены отмене санкций CAATSA.

В сентябре прошлого года оба лидера публично высказали свои позиции по этому вопросу, и нам, как министрам, было поручено урегулировать данную проблему.

Я считаю, что отмена запрета на продажу истребителей F-35 Турции произойдет после того, как будут сняты санкции CAATSA», — сказал Фидан.

CAATSA — американский закон о санкциях против противников США. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против Турции в рамках CAATSA после покупки российских зенитных комплексов С-400. Ограничения затронули турецкое Управление оборонной промышленности (SSB), из-за чего Анкару также исключили из программы истребителей F-35.

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