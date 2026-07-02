USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.1820
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

«Нефтчи» проиграл призеру чемпионата Румынии

ВИДЕО
Отдел спорта
22:42 314

Футбольный клуб «Нефтчи», готовящийся к выступлению в Лиге конференций, провел сегодня первый контрольный матч на сборах в Словении.

В стартовой игре команде Юрия Вернидуба противостоял румынский «ЧФР Клуж». Бронзовый призер чемпионата Румынии, который также сыграет в Лиге конференций, победил со счетом 2:1. У «Нефтчи» единственный гол забил Бассала Самбу.

6 июля бакинцы встретятся с сербским «Партизаном», 10 июля — еще с одним клубом из Сербии «Раднички», 13 июля — с хорватским «Осиеком».

Напомним, в Лиге конференций «Нефтчи» начнет борьбу со 2-го квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Минск, Беларусь) — «Силекс» (Северная Македония). 23 июля «Нефтчи» должен принять соперника в Баку, а 30 июля — сыграть в гостях.

Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет
Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет обновлено 23:03
23:03 402
Ожидания Турции
Ожидания Турции
22:39 636
Египет хочет убедить ХАМАС
Египет хочет убедить ХАМАС
22:18 452
Кандидатов в Евросоюз призвали поторопиться
Кандидатов в Евросоюз призвали поторопиться
22:04 893
Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах»
Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах» Украинцы разгромили чемпиона Азербайджана; видео
21:32 1573
В Албании насилие из-за зятя Трампа
В Албании насилие из-за зятя Трампа
21:30 1400
Украина срочно ищет Patriot
Украина срочно ищет Patriot
21:13 1640
США и Оман пытаются умаслить Иран
США и Оман пытаются умаслить Иран
20:54 945
Чемпионат мира по дзюдо в Баку: билеты уже в продаже
Чемпионат мира по дзюдо в Баку: билеты уже в продаже
20:47 867
Симонян застал Пашиняна врасплох
Симонян застал Пашиняна врасплох обновлено 20:46
20:46 4405
Курды проникли в Иран. Их уничтожили
Курды проникли в Иран. Их уничтожили
20:08 2398

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет
Азербайджан обыграл Люксембург в отборе на Евробаскет обновлено 23:03
23:03 402
Ожидания Турции
Ожидания Турции
22:39 636
Египет хочет убедить ХАМАС
Египет хочет убедить ХАМАС
22:18 452
Кандидатов в Евросоюз призвали поторопиться
Кандидатов в Евросоюз призвали поторопиться
22:04 893
Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах»
Леандро Андраде «мстит» «Сабаху» за «Карабах» Украинцы разгромили чемпиона Азербайджана; видео
21:32 1573
В Албании насилие из-за зятя Трампа
В Албании насилие из-за зятя Трампа
21:30 1400
Украина срочно ищет Patriot
Украина срочно ищет Patriot
21:13 1640
США и Оман пытаются умаслить Иран
США и Оман пытаются умаслить Иран
20:54 945
Чемпионат мира по дзюдо в Баку: билеты уже в продаже
Чемпионат мира по дзюдо в Баку: билеты уже в продаже
20:47 867
Симонян застал Пашиняна врасплох
Симонян застал Пашиняна врасплох обновлено 20:46
20:46 4405
Курды проникли в Иран. Их уничтожили
Курды проникли в Иран. Их уничтожили
20:08 2398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться