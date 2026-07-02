«Нефтчи» проиграл призеру чемпионата Румынии

Футбольный клуб «Нефтчи», готовящийся к выступлению в Лиге конференций, провел сегодня первый контрольный матч на сборах в Словении.
В стартовой игре команде Юрия Вернидуба противостоял румынский «ЧФР Клуж». Бронзовый призер чемпионата Румынии, который также сыграет в Лиге конференций, победил со счетом 2:1. У «Нефтчи» единственный гол забил Бассала Самбу.
6 июля бакинцы встретятся с сербским «Партизаном», 10 июля — еще с одним клубом из Сербии «Раднички», 13 июля — с хорватским «Осиеком».
Напомним, в Лиге конференций «Нефтчи» начнет борьбу со 2-го квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Минск, Беларусь) — «Силекс» (Северная Македония). 23 июля «Нефтчи» должен принять соперника в Баку, а 30 июля — сыграть в гостях.