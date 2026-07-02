Продлили арест экс-мэру Еревана

Суд в Армении продлил на два месяца меру пресечения в виде ареста экс-мэру Еревана Гагику Бегларяну. Об этом сообщил Pastinfo со ссылкой на адвоката подсудимого Гранта Ананяна.

Он заявил изданию, что защита опротестует данное решение.

В начале июня стало известно о задержании экс-министра транспорта и связи, а также бывшего мэра армянской столицы Гагика Бегларяна. Антикоррупционный комитет Армении инициировал в его отношении уголовное дело по обвинению в присвоении 27 единиц недвижимости и причинении государству ущерба на $5,7 млн.