Русские включили Финляндию в список ядерных целей

Финляндия после снятия запрета на размещение ядерного оружия «попала в перечень ядерных целей» России, написал в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!», — говорится в публикации.

1 июля в Финляндии вступили в силу поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее финские парламентарии большинством голосов (125 против 61) приняли, а 26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил соответствующие поправки.

В марте Стубб отмечал, что Финляндия по-прежнему привержена ядерному разоружению, но сохраняет за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. В то же время он отметил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время.