В России начали готовиться к высадке украинцев в Крыму

Российский военный эксперт полковник запаса Виктор Мураховский сообщил, что принял участие в оперативной командно-штабной военной игре «Крымская побудка», посвященной возможной высадке десанта Вооруженных сил Украины в аннексированном Крыму и мерам по его отражению. «Штабы соответственно сценарию были организованы из офицеров (в запасе и отставке) наших вооруженных сил. «Синяя» сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. «Красная» сторона была вынуждена действовать «от обороны». В целом учения прошли благодаря организаторам слаженно, на высоком уровне», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Как отмечает The Insider, к публикации Мураховский приложил топографическую карту Крыма и прилегающей акватории Черного моря в системе координат 1942 года (СК-42), которая используется в российском графическом редакторе «Равелин» для силовых структур.

На карте видны многочисленные синие стрелки и маршруты, идущие со стороны Одессы и северо-запада Черного моря к Крыму, а также красные оборонительные позиции вокруг Севастополя, Северного и Восточного Крыма, включая район Керчи и Керченского пролива. The Insider подчеркивает, что, судя по публикации Мураховского и приложенной карте, в сценарии моделировалась не классическая десантная операция времен Второй мировой, а современная операция с массовым применением беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия и быстроходных катеров.