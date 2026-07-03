США предупредили Иран об угрозе от Израиля

Американские официальные лица опасались, что Израиль планировал ликвидировать ключевых членов иранской переговорной группы. Как пишет The New York Times, это происходило в период, когда Вашингтон вел с Тегераном чувствительные переговоры о временном перемирии, начавшиеся в апреле 2026 года.

Речь шла о конкретных опасениях в отношении двух иранских чиновников — министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

По данным ряда источников, США, опасаясь срыва переговоров израильской атакой, попросили государства региона предупредить Иран о том, что оба чиновника могут быть взяты на прицел.