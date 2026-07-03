Фидан хочет позицию Путина по Южному Кавказу

Для Турции «важна позиция России по ряду глобальных вопросов», включая продолжающийся мирный процесс на Кавказе. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk, отвечая на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Турецкий министр отметил, что Черное море, Южный Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток и Африка являются важными для Анкары регионами, и обратил внимание, что его страна проводит на указанных территориях эффективную внешнюю, экономическую и политику безопасности.

«Вопросы, которые я поднял на встрече с Путиным, следующие: первое - какова последняя позиция России по войне в Украине? Второе - продолжающийся мирный процесс на Кавказе и позиция России здесь важны для нас. Их позиция по палестинскому вопросу, вопросу Газы и то, что они думают, имеет важное значение», - заявил министр.

Фидан встретился с Путиным 17 июня в рамках саммита Россия – АСЕАН.