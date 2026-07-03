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ЧМ-2026: Испания крупно обыграла Австрию

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Отдел спорта
01:02 686

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Матч в Лос-Анджелесе завершился со счетом 3:0.

Микель Оярсабаль на 36-й минуте после паса Марка Кукурельи отправил мяч в ворота. На 66-й минуте Педро Порро головой замкнул передачу Алекса Баэны. Ну а до крупного счет довел все тот же Оярсабаль, забивший на 89-й минуте. Это четвертый гол нападающего «Реал Сосьедада» на нынешнем ЧМ.

Испания сыграет в 1/8 финала с победителем матча Португалия — Хорватия. Эта игра начнется сегодня в 03:00 по бакинскому времени.

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