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Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?

Отдел спорта
03:47 250

Успехи в плавании зачастую напрямую связывают с тем, имеет ли та или иная страна выход к морю. Подавляющее большинство стран, завоевывавших олимпийские медали в этом виде спорта, являются приморскими. К сожалению, среди них нет Азербайджана, расположенного у берегов Каспия. Наши пловцы всегда были далеки от успехов не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах мира и Европы.

В последние годы Министерство молодежи и спорта старается сделать плавание более массовым видом спорта. В 2023 году стартовал проект «Научимся плавать». Его седьмой этап завершился на днях.

Минспорта при поддержке Федерации плавания Азербайджана и Госагенства дошкольного и общего образования собрало около 3 тысяч учеников из 33 школ. Из них 1927 человек систематически принимали участие в занятиях, которые проводились в 25 бассейнах по всей стране.

Тренировки проходили в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», а также в Олимпийских спортивных комплексах Гянджи, Агджабеди, Ширвана, Шамкира, Лянкярана, Гаха, Нефтчалы, Балакена, Шеки, Билясувара, Загаталы, Тертера, Бейлагана, Исмаиллы, Газаха, Сумгаита, Геранбоя, Товуза, Саатлы, Джалилабада, Габалы, Сальяна, Гусара и Губы.

1441 мальчик и 486 девочек (25 процентов от общего числа) - школьники 1-8-х классов - научились плавать и постигли навыки безопасности на воде.

Начиная с 2023 года число участников проекта постепенно увеличивается. Если на первом этапе были привлечены 734 ребенка, то, к примеру, на четвертом в 2024 году - 2107 детей, которые занимались в бассейнах 34 спортивных объектов. В этом году первоначальное количество участников достигло 3 тысяч.

Наряду с обучением основам плавания, прививанием правил безопасности и здорового образа жизни, ведется работа по привлечению детей, заинтересовавшихся плаванием, в спортивные школы и профессиональные тренировочные группы.

Проект «Научимся плавать» имеет большое значение в плане популяризации плавания в стране и подготовки будущих профессиональных спортсменов. Остается ждать и надеяться, что в ближайшие годы в Азербайджане появятся действительно сильные пловцы.

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