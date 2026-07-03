Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?

Успехи в плавании зачастую напрямую связывают с тем, имеет ли та или иная страна выход к морю. Подавляющее большинство стран, завоевывавших олимпийские медали в этом виде спорта, являются приморскими. К сожалению, среди них нет Азербайджана, расположенного у берегов Каспия. Наши пловцы всегда были далеки от успехов не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах мира и Европы. В последние годы Министерство молодежи и спорта старается сделать плавание более массовым видом спорта. В 2023 году стартовал проект «Научимся плавать». Его седьмой этап завершился на днях.

Минспорта при поддержке Федерации плавания Азербайджана и Госагенства дошкольного и общего образования собрало около 3 тысяч учеников из 33 школ. Из них 1927 человек систематически принимали участие в занятиях, которые проводились в 25 бассейнах по всей стране. Тренировки проходили в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», а также в Олимпийских спортивных комплексах Гянджи, Агджабеди, Ширвана, Шамкира, Лянкярана, Гаха, Нефтчалы, Балакена, Шеки, Билясувара, Загаталы, Тертера, Бейлагана, Исмаиллы, Газаха, Сумгаита, Геранбоя, Товуза, Саатлы, Джалилабада, Габалы, Сальяна, Гусара и Губы. 1441 мальчик и 486 девочек (25 процентов от общего числа) - школьники 1-8-х классов - научились плавать и постигли навыки безопасности на воде.